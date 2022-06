Il Getafe saluta Olivera: “Gli auguriamo il meglio per la sua carriera. Lo ringraziamo per ciò che ha dato”

Mathias Olivera è un nuovo giocatore del Napoli. Il Getafe saluta il calciatore con un comunicato: “Mathías Olivera nelle quattro stagioni in cui ha vestito la maglia del Getafe ha segnato 111 partite ufficiali e realizzato due gol, oltre ad aver debuttato con la selezione del suo paese, l’Uruguay. Gli auguriamo il meglio per la sua nuova fase professionale e lo ringraziamo per l’impegno, la dedizione e lo sforzo che ha sempre dimostrato nei confronti di questo club”.