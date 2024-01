Il Getafe chiude il prestito di Ilaix Moriba

Il Getafe ha ufficializzato l’arrivo di Ilaix Moriba. Il guineano arriva così alla corte di José Bordalás che lo aveva già avuto ai tempi al Valencia per due stagioni. Secondo quanto riportato da Marca il giocatore firma in prestito fino alla fine della stagione e la sua continuità o meno sarà determinata dal rendimento nel Getafe, che desiderava un giocatore in quella posizione dopo l’infortunio di Mauro Arambarri e il partenza di Sergi Altimira per il Real Betis. Il centrocampista si unirà alla squadra dopo la Coppa d’Africa.

Foto: Instagram Getafe