Il gesto di Salah: paga il pieno di benzina a tutti i presenti alla stazione di servizio

Gesto di solidarietà di Momo Salah. L’egiziano del Liverpool, come spiega Sportbible, ha reso felici diverse persone pagando loro il pieno di benzina. L’ex Roma, infatti, nella giornata di ieri, al termine di un allenamento, si è ritrovato al distributore e ha deciso di dare una piccola mano ai presenti che non hanno esitato nel scattargli le foto e informare di quanto stesse accadendo. E al momento di pagare è arrivata la sorpresa: Salah ha pagato la benzina a tutti. Un gesto che non è passato inosservato e che ha fatto il giro del web.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool