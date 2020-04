Il gesto di Ribery: aiuta la madre di un amico a tornare in Francia

Franck Ribery si è reso protagonista di un gesto di solidarietà. Il campione francese della Fiorentina ha messo a disposizione un aereo privato per consentire alla madre di un suo amico, il rapper francese Kofs, di rientrare da Algeri a Marsiglia. Il noto cantante ha voluto ringraziare l’ex Bayern con un messaggio pubblicato sui social: “Le persone umili e generose sono spesso le più discrete… Voglio ringraziare Frank Ribery per aver organizzato il rimpatrio di mia madre che amo così tanto. Ho voluto farlo pubblicamente per far conoscere il cuore d’oro di questo formidabile calciatore. Grazie fratello”. Poi la replica di Ribery: “Conosco l’importanza di una madre, nulla può sostituirla, ti chiedo solo una cosa fratello, prenditi cura di lei”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina