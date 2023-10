Il Genoa torna alla vittoria: 1-0 alla Salernitana, decide Gudmundsson. Sesta sconfitta per i granata

Il Genoa vince 1-0 contro la Salernitana a Marassi. La sfida parte subito con due grandi occasione per i padroni di casa, con Ochoa che salva sul colpo di testa di Dragusin. E sul calcio d’angolo successivo, invece, il Grifone sfiora il vantaggio con Badelj che anticipa tutti sul primo, ma la sua conclusione si stampa sul palo. Al 16′ è ancora il palo a dire di no agli uomini di Giardino, questa volta dopo un grande spunto di Retegui che si gira dentro l’area di rigore e lascia andare un gran tiro che, dopo il tocco di Ochoa, si stampa sul legno alla sinistra della porta difesa dagli uomini di Inzaghi. Dopo averlo sfiorato in più occasioni, al 37′ arriva il gol del vantaggio dei padroni di casa firmato Gudmundsson con un tiro secco dal limite che si insacca all’angolino. Al 43′ il Genoa sfiora il gol del 2-0, ma è ancora Ochoa chiude la porta a Sabelli. Nella ripresa non rientra in campo Mateo Retegui: il centravanti italiano aveva accusato un problema durante il primo tempo dopo aver colpito il palo. Non sarà l’unico cambio forzato per Gilardino. Infatti, al 53′, ha lasciato il campo anche Bani per un problema fisico. La partita non è vivace come nei primi quarantacinque minuti con il Genoa a gestire la partita. Ma nel finale sfiorano il pareggio gli uomini di Inzaghi: cross di Sambia, colpo di testa di Mazzocchi, pallone sulla traversa. Dia non riesce a ribadire in rete, poi l’arbitro interrompe il gioco per una posizione irregolare dell’attaccante. Termina così 1-0 a Marassi, il Genoa torna a vincere un mese dopo (l’ultima vittoria risaliva al 28 settembre contro la Roma). Per la Salernitana, invece, arriva la sesta sconfitta in campionato.

Foto: Instagram Genoa