Il Genoa spreca, l’Inter colpisce con Asllani e Sanchez (rigore): 2-0 all’intervallo

L’Inter conduce 2-0 sul Genoa al termine dei primi 45 minuti di gioco. Gara che ha visto un buon inizio della compagine ospite, che ha avuto un paio di palle gol per sbloccare la gara. E l’Inter, da grandissima squadra, colpisce.

Al 31′, Asllani, lanciato in profondità, batte a rete sbloccando la gara. Prima rete stagionale per il giovane centrocampista, che sta sostituendo alla grande Calhanoglu. Pochi minuti dopo, calcio di rigore per i nerazzurri, per un fallo su Barella. Dopo una review al VAR, dagli 11 metri è Alexis Sanchez a realizzare la prima rete in campionato, trovando il 2-0. Genoa annichilito in 5 minuti. L’Inter ha la chance del 3-o, con Mkhitaryan che però viene murato prima che potesse calciare a rete. Finisce il primo tempo con l’Inter avanti 2-0 sul Genoa.

Foto: twitter Inter