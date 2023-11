Il Genoa si qualifica agli ottavi di Coppa Italia: Reggiana battuta 2-1. Decide Gudmundsson ai supplementari

Il Genoa si qualifica agli ottavi di finale di Coppa Italia grazie al successo interno, dopo i supplementari, sulla Reggiana. Orpiti avanti con la rete di Varela nella prima frazione di gioco. Il pareggio dei grifoni con la rete, splendida, di Haps che ha regalato il pareggio ai rossoblù di Alberto Gilardino all’inizio del secondo tempo. Nella parte centrale della ripresa il Grifone ha provato a passare in vantaggio per chiudere il discorso qualificazione, ma senza trovare la via della rete, anche grazie alle parate di Satalino.

Ai tempi supplementari, decide la qualificazione l’uomo del momento per il Genoa, ovvero Albert Gudmundsson che segna la rete decisiva al 99′. Il Genoa in rimonta supera il turno e accede agli ottavi di finale dove sfiderà la Lazio.

Foto: Instagram Serie A