Goran Pandev, una vera icona del Genoa calcio, lascia i rossoblu per andare al Parma. Il club genoano ha tributato così il suo ormai ex attaccante: “32 volte grazie Goran, dal Genoa Cfc e da 777 Partners. Accettare la tua scelta non è stato facile, ma per quello che sei e per quello che hai fatto, la tua volontà andava rispettata.”

FOTO: Sito Ufficiale Genoa