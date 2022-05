Il Genoa saluta la A con una sconfitta. Al Bologna basta un gol di Barrow

Si è conclusa qualche istante fa la sfida del Ferraris tra Genoa e Bologna. Gli emiliani sono riusciti ad espugnare il campo del Grifone grazie a una rete di Barrow. Le due squadre, rimaneggiate, hanno disputato 90 minuti divertenti. Felsinei in vantaggio al 67′, con il gambiano, bravo a presentarsi in area e non sbagliare davanti a Semper. I liguri, all’ultima in A, non hanno voluto abbandonare la categoria con un ko e ci hanno provato fino all’ultimo. Anche sfortunati i ragazzi di Blessin, che hanno preso un palo con Frendrup all’87’.

FOTO: Twitter Bologna