Il Genoa ribalta il Brescia sfruttando l’effetto Thiago Motta: segnano i subentranti Agudelo, Kouame e Pandev

Il Genoa torna a vincere, buona la prima per Thiago Motta in panchina. Il Brescia passa in vantaggio con un super gol di Tonali direttamente su calcio di punizione da lontanissimo, ma nella ripresa il nuovo tecnico del Grifone getta nella mischia Agudelo e il colombiano dopo pochi minuti pareggia. Successivamente fanno il loro ingresso anche Kouame e Pandev, l’ivoriano sigla il sorpasso con una mezza rovesciata su assist di Ghiglione e il macedone, ex compagno di Motta all’Inter, cala il tris con un mancino all’incrocio. Record assoluto: mai tre subentrati avevano firmato un gol a testa. Corini torna a casa a mani vuote, il suo Brescia viene beffato e resta a quota 7 e viene superato proprio dai rossoblu che vanno a 8 punti scacciando improvvisamente via i fantasmi.

Foto: Serie A Twitter