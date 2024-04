Il Genoa può sorridere: escluse lesioni alla caviglia per Retegui

Sospiro di sollievo per il Genoa. Il tecnico dei rossoblù Alberto Gilardino, già orfano di Ruslan Malinovskyi per almeno un mese, potrà contare su Mateo Retegui per i prossimi impegni in campionato del Grifone. Gli esami ai quali si è sottoposto oggi l’attaccante italo-argentino, infatti, uscito per un infortunio alla caviglia nel corso del match disputato dai liguri con il Frosinone, hanno escluso qualsiasi tipo di lesione per il giocatore, evidenziando solamente una distorsione.

Foto: Instagram Genoa