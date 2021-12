Il Genoa passa il turno: un gol di Ekuban mette ko la Salernitana

Si è conclusa la gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia tra Genoa e Salernitana.

Vittoria e passaggio del turno per i rossoblù, ottenuta nel finale grazie al gol di Ekuban al minuto 77, bravo a pescare l’angolino al primo vero e proprio tiro in porta della gara.

Altri novanta minuti senza segnare per la squadra di Colantuono, e, come se non bastasse, venerdì in campionato all’Arechi c’è l’Inter. Foto: Instagram Ekuban personale