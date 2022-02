Il Genoa incontra Giannoccaro per conoscere le novità del mondo arbitrale

Come riportato sul sito ufficiale del Genoa, Blessin e tutto il gruppo squadra ha incontrato Giannoccaro. Ecco il comunicato: “Giornata di visite al Centro Sportivo Gianluca Signorini. Prima dell’allenamento il team ha preso parte a un incontro con Antonio Giannoccaro, attuale coordinatore delle relazioni arbitrali tra la Commissione Arbitri Nazionale e le società di Serie A. Alla presenza dei giocatori guidati dal capitano Criscito, del tecnico Blessin, dello staff tecnico e dell’addetto agli arbitri del club, Grieco, il dirigente arbitrale ha tenuto una lunga relazione, corredata da slide e video, per aggiornare il team su tematiche inerenti il mondo arbitrale, normative regolamentari e novità in materia”.

FOTO: Sito Genoa