Il Genoa ferma anche l’Inter: 1-1. La Lazio ribalta il Frosinone con Castellanos, Isaksen e Patric: 3-1

La Lazio batte 3-1 in rimonta il Frosinone nel derby laziale all’Olimpico. Accade tutto nella ripresa. Primo tempo abulico, Frosinone ben messo in campo e pericoloso, Lazio compassata. Nella ripresa cambia la gara.

La sbloccano i ciociari al 57′ con Soulè che insacca un calcio di rigore.

La reazione dei biancocelesti è veemente. La pareggia al 70′ Castellanos con un gran colpo di testa che si insacca all’incorocio. Due minuti dopo, al 72′, è Isaksen che segna la sua prima rete in Serie A regalando il 2-1 ai biancocelesti.

Nel finale, trova la prima gioia in massima serie anche Patric, che segna la rete del 3-1 e sigilla la vittoria. Per la prima volta, la Lazio vince in rimonta in questo campionato. Tre punti che portano gli uomini di Sarri a 27 punti, con uno sguardo un po’ più positivo sull’Europa, il Frosinone resta a 21.

Nell’altra gara, finisce 1-1 tra Genoa e Inter. Un risultato che non consente ancora ai nerazzurri di ottenere il titolo “simbolico” di campioni d’inverno. Genoa pericoloso, che spreca un paio di chance per passare in vantaggio nel primo tempo. Nel miglior momento dei padroni di casa, colpisce l’Inter, ma tra le proteste. Al 42′, palla in mezzo, Bisseck salta, spingendo un avversario. Palla che arriva a Barella, che calcia, para Martinez che devia sul palo. Sulla respinta segna Arnautovic. Proteste del Genoa per un possibile fallo di Bisseck non fischiato.

Il Genoa però insiste e non molla. Al 7′ di recupero del primo tempo, sui 9 concessi, calcio d’angolo per i Grifoni, svetta Dragusin per il meritato pareggio.

Nella ripresa, più equilibrio e meno palle gol. Il Genoa tiene testa ai nerazzurri che sfiorano il 2-1 con Arnautovic, che non trova la porta. Passano i minuti e il Genoa gestisce la folata offensiva dei primi in classifica. Sale il nervosismo, girandola di cambi. Fino al recupero che anche nella ripresa è di oltre 8 minuti.

Ci prova la squadra di Inzaghi, ma finisce 1-1. Il Genoa, con lo stesso pubteggio contro la Juve, ferma anche l’Inter. I nerazzurri salgono a 45, momentaneamente a +5 sulla Juve, ma con una gara in più. Il Genoa sale a 20.

