Il Genoa conduce 2-1 sulla Roma all’intervallo. A segno Gudmundsson, Cristante e Retegui

Il Genoa conduce 2-1 sulla Roma al termine dei primi quarantacinque minuti di gara a Marassi. Si sblocca subito la sfida, segna il Genoa dopo appena cinque minuti: la squadra di Gilardino recupera palla nella metà campo avversaria, Gudmundsson riceve da Strootman al limite dell’area e con il mancino non lascia scampo a Rui Patricio. Bryan Cristante risolleva la Roma dopo un inizio di partita molto complicato. Seconda rete in campionato per il centrocampista italiano: Spinazzola va via sulla sinistra e crossa al centro, perfetto inserimento dell’ex Atalanta, che di testa non lascia scampo a Martinez. Subito dopo il gol dell’1-1, Mourinho perde Llorente per un problema muscolare. Al suo posto entra Bove, Cristante va a fare il centrale di difesa. Ma non sono finiti gli infortuni. Dopo Badelj e Llorente, anche l’ex Kevin Strootman alza bandiera bianca: il centrocampista olandese, sempre titolare fino ad oggi, si accascia a terra per un problema muscolare e lascia il campo tra gli applausi delle due tifoserie. Al suo posto entra Kutlu. Negli ultimi minuti del primo tempo il Genoa torna in vantaggio con Mateo Retegui: Gudmundsson che verticalizza per Thorsby, che appoggia per l’ex attaccante del Tigre. Controllo e tiro immediato, imparabile per Rui Patricio

Foto: Instagram Retegui