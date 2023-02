Il Gaziantespor potrebbe ritirarsi dal campionato. Il presidente: “Abbiamo chiesto del tempo per riflettere”

Memik Yılma, presidente del Gaziantespor, club turco della città di Gaziantep, ha parlato durante un’assemblea dei soci, affermando come c siano possibilità che la squadra si ritiri dal campionato, dopo il dramma del terremoto in Turchia, con la città di Gaziantep tra le più colpite dal sisma.

Queste le sue parole: “Non abbiamo ancora preso una decisione sul resto del campionato. Tra qualche giorno cercheremo di valutare la situazione e faremo l’annuncio. Abbiamo partecipando da remoto all’assemblea dei club e abbiamo chiesto tempo per riflettere”.

Foto: logo SuperLig Turchia