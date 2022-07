Il Gallo canta per Mou (un anno dopo). E Wijnaldum è ormai una certezza Roma

Andrea Belotti e la Roma, una strada che ora può essere davvero percorsa fino in fondo. Il Gallo ha aspettato l’Italia, ha aspettato la Roma, ha aspettato soprattutto Josè Mourinho che lo apprezza. Un anno fa vi raccontammo a sorpresa il sondaggio Roma per Belotti: erano i tempi dell’addio possibile di Dzeko, che poi sarebbe andato all’Inter, presto sarebbero diventati i giorni del grande colpo Abraham. Mourinho stima Belotti e lo ritiene perfetto per le rotazioni, lo aveva chiesto già ai tempi del Tottenham ma il Torino decise di non privarsene. L’uscita di Shomurodov e quella probabile di Carles Perez spianano la strada: ora il Gallo può davvero cantare per Mou. E la Roma, all’interno di una sontuosa campagna acquisti, non smette certo di pensare a Georginio Wijnaldum: questione di tempo, ormai una certezza. Poi toccherà al difensore centrale, con Bailly ben fisso nei pensieri giallorossi.

Foto: Twitter Torino