Il Galles fa affondare la Turchia: 2-0 firmato Ramsey e Roberts. Bale sbaglia un rigore

Allo Stadio Olimpico di Baku si affrontano Turchia e Galles per la seconda giornata del gruppo A di Euro 2020.

E’ una gara accesa sin dai primi istanti, con Ramsey che mette a sedere Soyuncu e calcia verso la porta trovando la deviazione in angolo di Cakir. La Turchia risponde con Yilmaz, anche il giocatore del Lille ottiene solo un corner.

Si susseguono le chance, due volte Moore per il Galles, Under per gli avversari, poi Ramsey spara alto a tu per tu con il portiere avversario.

Al 43′ finalmente si sblocca la gara, Bale trova alla perfezione Ramsey e per il centrocampista della Juve è un gioco da ragazzi superare l’estremo difensore della Turchia. 1-0 per il Galles all’intervallo!

Nella ripresa entrano Yazici e Demiral per Tufan e Yokoslu, ma il team di Gunes continua a soffrire: al 60′ Celik stende Bale in area ed è calcio di rigore. Lo stesso giocatore del Tottenham si incarica della battuta, ma spara incredibilmente alto sopra la traversa. Rigore pessimo.

Dopo varie chance non sfruttate, il Galles la chiude al 95′ con Roberts, che trafigge Cakir dopo un assolo sulla destra di Bale.

Finisce 2-0, Galles in testa al girone in attesa di Italia-Svizzera, chance ridotte all’osso per passare il turno anche in caso di successo con la Svizzera per la Turchia di Gunes.

Foto: Twitter Euro 2020