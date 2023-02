Il Galatasaray vince 4-2 con l’Alanyaspor. Zaniolo subito a segno in amichevole

Il Galatasaray ha battuto 4-2 l’Alanyaspor, in una gara amichevole. Il campioanto turco è ricominciato dopo lo stop per il tremendo terremoto, ma la compagine giallorossa ancora non ha iniziato con impegni ufficiali.

Prima gioia per Nicolò Zaniolo con la nuova maglia. L’ex Roma ha segnato il 4-2 finale al 94′.

Partito dalla panchina ed entrato nella ripresa, Zaniolo ha bagnato con un gol il debutto in Turchia. Ora si attende il primo gol ufficiale.

Foto: twitetr Galatasaray