Il Galatasaray travolge il Sivasspor e si avvicina al titolo: doppiette di Icardi e Mertens

Il Galatasaray continua la sua marcia verso il proprio 24° titolo nazionale, travolgendo in casa con un tennistico 6-1 il Sivasspor e portandosi momentaneamente a +7 sul Fenerbahce. In gol, per il club di Istanbul Hakim Ziyech e Dries Mertens, entrambi autore di una doppietta e di Mauro Icardi, anch’esso capace di mettere a referto una doppietta. Inutile la rete degli ospiti, firmata da Osmanpasa, in avvio di ripresa. Con tre partite ancora da giocare, il Galatasaray spera di chiudere i giochi prima della stracittadina con gli eterni rivali, prevista per la penultima giornata.

Foto: Instagram Icardi