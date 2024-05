Il Galatasaray può vincere la Super Lig con due giornate di anticipo

Il Galatasaray può laurearsi Campione di Turchia per la ventiquattresima volta. Domani alle 18, la Super Lig scenderà tutta in campo in contemporanea e la squadra di Okan Buruk andrà a far visita al Karagumruk. Il Galatasaray vincerà il campionato se il Fenerbahce commetterà un passo falso. Se la squadra di Ismail Kartal dovesse pareggiare, il Galatasaray ha l’obbligo di vincere per diventare Campione. In caso di sconfitta del Fenerbahce, ai giallorossi di Istanbul basterà anche solo un pareggio.

Foto: Instagram Galatasaray