Il Galatasaray annuncia: “Trattativa in corso per Falcao”

Il Galatasaray, attraverso una nota emanata in serata, ha annunciato di aver avviato ufficialmente la trattativa con il Monaco per l’ingaggio di Radamel Falcao, una pista che vi raccontiamo con dovizia di particolari ormai da tempo. A seguire il testo pubblicato dal club turco: “Sono iniziati i negoziati ufficiali con il calciatore e il club AS Monaco FC per il trasferimento del calciatore professionista Radamel Falcao García Zárate nel nostro club”.

Foto: Twitter Uefa