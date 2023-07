Il Galatasaray annuncia: “Sono iniziate le trattative per Zaha”

Tramite un tweet sul profilo ufficiale del club, il Galatasaray ha annunciato di aver iniziato le trattative per il trasferimento di Wilfried Zaha. L’attaccante, classe 1992, è svincolato dopo l’avventura con la maglia del Crystal Palace. Zaha ha trattato a lungo con il Fenerbahce senza trovare accordi, non è mai stato vicino alla Lazio, ha fin qui respinto ricche offerte arabe e non ha raggiunto accordo con il Cyristal Palace che ha offerto rinnovo. Ora trattativa in corso con il Galatasaray.

Foto: Daily Mail