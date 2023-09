Il Galatasaray annuncia: “Raggiunti gli accordi per i trasferimenti di Davinson Sanchez e Ndombele”. Le note

Doppio colpo per il Galatasaray dal Tottenham: Davinson Sanchez e Tanguy Ndombele sono due nuovi calciatori del club di Istanbul. Tramite due comunicati sui propri canali social, il club turco ha annunciato di aver raggiunto gli accordi per il loro trasferimento. Di seguito il comunicato su Davinson Sanchez: “Il calciatore professionista Davinson Sanchez Mina e il suo club Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore.

Secondo questo, 9.500.000 Euro di quota di trasferimento saranno pagate all’ex club del giocatore in pari rate ripartite su 5 stagioni.

Firmato un accordo con il calciatore per 4+1 stagioni a partire dal 2023-2024 e per ogni stagione calcistica verrà pagata una quota netta di 3.200.000 euro”.

Di seguito il comunicato su Tanguy Ndombele: “Il calciatore professionista Tanguy Ndombele Alvaro e il suo club Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited hanno raggiunto un accordo su un trasferimento temporaneo gratuito del giocatore con possibilità di acquisto per la stagione 2023-2024.

Si è concordato che la quota di cessione del calciatore è di 15.000.000 euro e da versare in pari rate spalmata su 5 stagioni a partire dal 2025.

Al calciatore verrà versato un canone netto di 3.136.000 euro per la stagione 2023-2024″.

Foto: Instagram Galatasaray