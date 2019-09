Il Galatasaray annuncia: avviati colloqui con il Southampton per Lemina

Il Galatasaray ha annunciato attraverso una nota sul proprio sito ufficiale di aver avviato i colloqui per l’acquisto in prestito di Mario Lemina sia con il Southampton che con l’entourage del giocatore. L’ex Juve potrebbe dunque volare in Turchia per la prossima stagione. Questo il comunicato: “Sono state avviate trattative formali con il calciatore Mario Rene Junior Lemina e il suo club Southampton FC per il trasferimento temporaneo del giocatore al nostro club“.

Foto: twitter personale Lemina