Il fuorigioco semiautomatico sbarca anche in Premier League: sarà usato a partire dalla prossima stagione

La Premier League segue l’esempio della Serie A e, a partire dalla prossima stagione, adotterà il fuorigioco semiautomatico. Questo il comunicato che annuncia ufficialmente tale importante novità anche per il calcio inglese:

“In un’assemblea degli azionisti della Premier League di oggi, i club hanno approvato all’unanimità l’introduzione della tecnologia del fuorigioco semi-automatizzato. Il nuovo sistema sarà utilizzato per la prima volta in Premier League la prossima stagione e si prevede che la tecnologia sarà pronta per essere introdotta dopo una delle pause internazionali autunnali. La tecnologia fornirà un posizionamento più rapido e coerente della linea di fuorigioco virtuale, basata sul tracciamento ottico dei giocatori, e produrrà una grafica di trasmissione di alta qualità per garantire una migliore esperienza di trasmissione allo stadio e di trasmissione per i tifosi”.

Foto: Twitter Premier League