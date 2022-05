Il Fulham fa (e supera) quota cento: la squadra di Marco Silva è una macchina da gol

Tra qualche minuto questo articolo potrebbe già essere datato, ma è bene sottolineare quanto fatto dal Fulham, che ha letteralmente dominato il campionato di Championship, ottenendo con merito e anticipo la promozione in Premier League dodici giorni fa. Grazie alle due reti arrivate nel match ancora in corso contro il Luton, l’esplosiva compagine allenata da Marco Silva ha raggiunto quota 101 gol in campionato e – come apprendiamo da Opta – è diventata la prima dal Tottenham 1960-61 ad aver segnato almeno 50 gol sia in casa che fuori in una singola annata (il dato riguarda i tornei dalla Premier League alla League Two, la quarta serie del calcio inglese).

Foto: Twitter Fulham