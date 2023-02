Il Frosinone vince ancora (2-0). Malore per due tifosi, partita sospesa per 25 minuti

Era stata interrotta la partita di Serie B tra Como e Frosinone delle 16:15 allo stadio Giuseppe Sinigaglia. Il motivo dello stop era dovuto a un malore accusato da due tifosi in curva, prontamente gli altri spettatori hanno richiamato l’attenzione dei sanitari affinché venissero prestate le prime cure. Un uomo è stato colto da un dolore improvviso, mentre l’altro è caduto dagli spalti rimediando un trauma al viso. In gravi condizioni il primo, trasportato d’urgenza con l’ambulanza verso l’ospedale della città. Le due squadre sono state ferme in campo in attesa di sviluppi, con la partita che è ripresa dopo circa 25 minuti. Vince ancora la formazione guidata da Fabio Grosso, sempre più primi in classifica con cinquantuno punti (a +11 sul Genoa secondo, ma con una partita in meno). Entrambe le reti sono arrivate nella prima frazione: 13′ Matarese e 29′ Caso.

La classifica aggiornata:

Frosinone 51

Genoa 40

Reggina 39

Sudtirol 38

Bari 36

Ternana 33

Cagliari 32

Pisa 31

Modena 31

Palermo 31

Parma 30

Cittadella 27

Ascoli 26

Perugia 26

Como 26

Brescia 25

Spal 24

Venezia 24

Benevento 23

Cosenza 22

Foto: Twitter Frosinone