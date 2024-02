Il Frosinone va subito sotto, ribalta con Cheddira-Brescianini e viene raggiunto dalla Juve (doppio Vlahovic): 2-2 all’intervallo

Si è da poco concluso il primo tempo della partita delle 12.30 Juventus-Frosinone. Il risultato vede il match momentaneamente bloccato sul risultato di 2-2.



La gara dell’Allianz Stadium non tarda ad accendersi e al 3′ la squadra di casa si porta subito in vantaggio con Vlahovic, bravo a fiondarsi in area su un cross teso di Mckennie e a trafiggere Cerofolini, preferito quest’oggi a Turati per scelta tecnica. Avvio shock per i ciociari che provano a compattarsi, iniziando a farsi vedere sempre più insistentemente nella metà campo avversaria, fino al gol del pari. E’ il minuto 13 quando Cheddira, con una perfetta incornata su assistenza Zortea, batte sul palo lungo un incolpevole Szczesny. La Juve fa fatica a riprendersi e torna a riaffacciarsi pericolosamente in avanti solo al 21′ con Bremer in seguito ad una mischia da angolo. Dopo l’uscita anticipata dal campo causa infortunio di Rabiot, al suo posto Alcaraz, la partita prende un’accelerata improvvisa. Il Frosinone si porta inaspettatamente avanti nel punteggio, al 27′, con Brescianini su imbucata di Harroui, ma è ancora Vlahovic a caricarsi i suoi sulle spalle e a firmare la personale doppietta ed il pareggio per la formazione di Allegri, dopo appena 5 giri di lancette dal vantaggio ospite. I bianconeri a questo punto provano l’assalto per trovare il nuovo sorpasso prima del rientro degli spogliatoi, ma non c’è tempo. All’intervallo il punteggio recita 2-2.

Foto: Twitter Juventus