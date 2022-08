Il Frosinone spaventa il Monza, ma la risolve ancora Gytkjaer: termina 3-2 per i brianzoli

Il Monza passa ai sedicesimi di finale, non senza qualche difficoltà. I brianzoli sono passati in vantaggio al minuto 25 grazie al rigore trasformato da Valoti. Poi, ancora su rigore, è arrivato il doppio vantaggio firmato Caprari, sempre su rigore. Al termine della prima frazione di gioco i brianzoli sembravano in pieno controllo della partita. Ma così non è stato. Il Frosinone, prima, con Haoudi e, poi, con Kone hanno ha rimesso il risultato in parità. All’84’, però, il solito Gytkjaer ha consegnato la vittoria agli uomini di Stroppa.

Foto: Gytkjaer Instagram