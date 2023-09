Il Frosinone ribalta il Sassuolo: da 0-2 a 4-2 con doppio Mazzitelli. Monza-Lecce 1-1

Alle 15.oo Frosinone–Sassuolo e Monza–Lecce sono state le due gare in programma. In Ciociaria partono forte i neroverdi di Dionisi, che tra il minuto 7′ e il 24′ prima trovano il vantaggio e poi raddoppiano: entrambi i gol siglati da Pinamonti, su assist di Vita prima e di Toljan poi. Duro colpo per la squadra di Di Francesco, che impiega del tempo per riordinare le idee, salvo poi riuscire ad accorciare le distanze: al 45′ è Cheddira a trovare la rete, trasformando il calcio di rigore procuratosi a causa di un fallo di Ryan, con il primo tempo che termina 2-1 in favore del Sassuolo. Nella ripresa il Frosinone alza la pressione e al 69′ trova il 2-2 grazie alla rete di Mazzitelli. Sei minuti dopo è ancora Mazzitelli a trovare il gol, siglando al 76’ la doppietta che vale il 3-2. In pieno recupero il Frosinone trova anche la rete del 4-2 con l’ex neroverde Lirola, che chiude definitivamente il match.

A Monza si sblocca subito il match, con il Lecce che conquista un calcio di rigore a seguito di un contatto tra Almqvist e Caldirola. Dagli undici metri trasforma Krstovic, che porta i giallorossi in vantaggio. Il pareggio del Monza arriva al minuto 24′ con la rete di Andrea Colpani. Il secondo tempo si apre con l’espulsione di Baschirotto, che lascia i suoi in dieci dal minuto 55′. Un quarto d’ora dopo è Carboni a regalare il momentaneo 2-1 agli uomini di Palladino, rete successivamente annullata dal Var. Al minuto 85’ viene invece ristabilita la paritá numerica, con Caldirola espulso per doppia ammonizione. Termina 1-1 il match in Lombardia.