Il Frosinone ci prova, ma non basta. La Lazio torna a vincere con un super Castellanos (doppietta): 3-2 allo Stirpe

Torna a vincere la Lazio. E lo fa per 3-2 allo Stirpe contro il Frosinone. Partono meglio i padroni di casa. E al 12′ sbloccano la gara, da terzino a terzino: Zortea guadagna il fondo e mette nel mezzo, sul secondo palo spunta Lirola che batte Mandas per la rete del vantaggio gialloblu. Il Frosinone fa la partita con coraggio, la Lazio accusa il momento di difficoltà ambientale. Al 34′ sfiorano il raddoppio gli uomini di Di Francesco: Brescianini penetrai in area di rigore, mette nel mezzo per Gelli che non arriva per concludere a rete. Ma alla prima disattenzione dei padroni di casa, colpisce la Lazio con Zaccagni a sfruttare al meglio il cross di Guendouzi. La rete riaccende la Lazio. E al 43′ Immobile sfiora il raddoppio, ma Turati risponde presente. In pieno recupero riparte in contropiede il Frosinone, ma Lirola trova solo l’esterno della rete. La prima occasione della ripresa è a tinte gialloblu con Soulé che arriva alla conclusione, trovando un attento Mandas a fare la guardia sul proprio palo. Al 55′ Martusciello cerca la soluzione dalla panchina: dentro Castellanos e Vecino, fuori Immobile e Cataldi. Ed è proprio Taty a trovare la rete al primo pallone toccato: calcio di punizione di Luis Alberto, sul secondo palo spunta Castellanos che insacca e porta la Lazio in vantaggio.Al 60′ è ancora Castellanos a rendersi pericoloso, ma Turati respinge la conclusione al volo del centravanti. E sugli sviluppi dell’azione ci prova anche Luis Alberto dalla distanza, ma il numero 80 dei ciociari devia il pallone sopra la traversa. Ed ecco il 3-1 biancoceleste e la doppietta personale di Castellanos: tiro di Casale, Okoli la devia sul palo ma sulla respinta ancora l’attaccante ribadisce in rete per il tris allo Stirpe. Al 69′ arriva la risposta dei padroni di casa sugli sviluppi di calcio d’angolo: Okoli colpisce di testa, la palla rimane in area di rigore, Cheddira prende il tempo e la gira in rovesciata infondo al sacco. Al 72′ disimpegno sbagliato della retroguardia biancoceleste con Mandas che sbaglia il passaggio e consegna la palla a Soulé, immediato il tocco per Cheddira che con uno scavetto sotto, batte ancora il portiere biancoceleste. Ma l’arbitro ferma tutto per la posizione irregolare del centravanti marocchino. All’80’ Turati si rende protagonista di un autentico miracolo su Luis Alberto, tenendo in vita il Frosinone. All’88’ risponde Mandas con un grande intervento su Valeri. La partita si scalda nel finale. Al 96′ arriva la grande occasione per chiudere la gara per i biancocelesti con Castellanos, ma chiude tutto Soulé in scivolata. Al 98′ Kamada penetra in area di rigore, appoggia per Castellanos ma il centravanti si divora il 4-2. Termina così 2-3 allo Stirpe, la Lazio torna a vincere dopo quattro sconfitte consecutive. La Lazio sale così a quota 43 punti e aggancia la Fiorentina. Il Frosinone, invece, resta a quota 24 punti al terzultimo posto.

Foto: Twitter Lazio