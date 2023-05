Il fratello di Rabiot si scaglia contro il VAR: “È in mano a degli incompetenti”

Ha fatto discutere e continuerà a far discutere il contatto tra Badé e Adrien Rabiot durante la sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Siviglia. Il fratello del centrocampista bianconero è furibondo con la direzione di gara di Siebert per non aver concesso il calcio di rigore alla squadra di Massimiliano Allegri: “Lasciare il VAR in mano a degli incompetenti è come dare degli occhiali da vista ad una persona non vedente“, ha scritto James Rabiot sul proprio profilo Instagram.

Foto: Instagram Juventus