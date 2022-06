Il fratello di Matic: “È perfetto per Mourinho, ha tante qualità”

Uros Matic, fratello del nuovo acquisto della Roma Nemanja, ha parlato a Teleradiostereo: “Mio fratello e Mourinho? È una reunion familiare per loro, Mourinho lo chiama spesso, perché apprezza la sua mentalità, il suo modo di giocare al calcio: mio fratello è perfetto per il mister portoghese.

Il suo punto di forza? La leadership indubbiamente, ma mio fratello ha tante qualità che possono essere d’aiuto alla Roma. Lui viene da 10 anni di Premier e questa esperienza gli sarà fondamentale per dare una mano alla squadra giallorossa a raggiungere i propri obiettivi. La Roma è un grande club, avrebbe scelto la Roma comunque, ma certo la presenza di questi giocatori (suoi ex compagni in Premier, ndr) è stata un aiuto nella decisione presa da Nemanja“.

Foto: sito Roma