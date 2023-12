Il fratello di Lavezzi: “Mio fratello non è ricoverato, smettetela di inventare scemenze”

Diego Lavezzi, fratello di Ezequiel, ha fatto chiarezza, smentendo le voci che riferivano del ‘Pocho’ ricoverato in ospedale. Sui suoi profili social, Diego ha pubblicato una foto dell’ex calciatore del Napoli mentre dorme sul divano abbracciando un cuscino. Il tutto, accompagnato da una didascalia eloquente: “Smettetela di inventare scemenze. Rispetto per lui e per la famiglia”.

Foto: Instagram Lavezzi