Il fratello di Kean: “Vi chiedete perché non ci sono tanti giocatori italiani, li massacrate ogni partita”

Giovanni Kean, fratello di Moise, attaccante della Juventus espulso ieri per un calcione rifilato a Mancini durante la sfida contro la Roma, ha pubblicato un messaggio nelle sue stories di Instagram per commentare l’episodio di ieri: “Purtroppo il calcio italiano è questo. Sanno solo giudicare: non vi domandate perché non ci sono tanti giocatori italiani? Li massacrate ogni partita”.

Foto: Instagram Juventus