Il fratello di Higuain: “Lautaro e il record di gol? Ai tempi di Gonzalo non c’era il VAR”

Come giudica la stagione della Juventus? “Dico che sta vivendo una ricostruzione, Allegri e Giuntoli sono gli uomini giusti per creare un nuovo ciclo vincente. Sono convinto che Max il prossimo anno possa costruire una squadra ancora più forte e lottare per vincere lo scudetto. Cristiano ha dimostrato il suo talento al Napoli. Il colpo più pazzesco è stato Kim, preso da semi sconosciuto e rivenduto un anno dopo al Bayern. Sono sicuro che saprà riportare la Juve a vincere lo scudetto. Vlahovic sta facendo una crescita importante, secondo me ha la mentalità giusta per trascinare questa squadra”.