Il fratello di Amrabat: “Sofyan sperava di andare al Barcellona, ma c’erano altri due top club”

Sofyan Amrabat ha disputato un ottimo Mondiale con il Marocco in Qatar, il centrocampista della Fiorentina – conseguentemente – è finito nel mirino di alcuni top club europei che hanno effettuato dei tentativi per assicurarsi l’ex Verona durante la sessione invernale di calciomercato. Le parole del fratello del calciatore, Nordin Amrabat, rilasciate a VoetbalPrimeur: “Il presidente Commisso ha detto durante la Coppa del Mondo che non avrebbe venduto Sofyan Amrabat. Pensavo lo avesse detto per ottenere più soldi. C’era molto interesse, ma Sofyan voleva partire solo per una squadra di alto livello. Posso citare tre club che sono stati davvero concreti negli ultimi giorni. Il Manchester United è arrivato negli ultimi due giorni. Lo volevano in prestito, con opzione per il riscatto. È saltato perché la Fiorentina non lo voleva. Anche il Barcellona è arrivato proponendo un prestito due/tre giorni prima della chiusura del mercato. Ma a causa di problemi finanziari non potevano offrire un’opzione obbligatoria per l’acquisto. E il terzo club era il Chelsea. Sofyan sperava che la trattativa tra Barcellona e Fiorentina andasse in porto, ma i viola hanno risposto: ‘Assolutamente no. Sei uno dei nostri giocatori più importanti, non ti lasceremo andare ora. In estate si potrà parlare di trasferimento’”.

