Il Franchi aperto ai tifosi per la finale di Conference League. La conferma di Barone

Firenze e la Fiorentina si preparano alla finale di Conference League del prossimo 7 giugno. In vista dell’evento il club viola ha deciso di voler aprire lo stadio Artemio Franchi ai propri tifosi per vedere la finale sui maxi schermi come già fatto da Napoli e Roma in questa stagione. A conferma di ciò sono arrivate le parole di Joe Barone che a l TG3 Toscana ha affermato: “Il 7 giugno apriremo lo stadio Franchi per i tifosi che resteranno a Firenze”.

Foto: Twitter Fiorentina Franchi