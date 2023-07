Il Calcio Foggia 1920 comunica che in data odierna ha depositato, presso la F.I.G.C. Co.Vi.So.C e Lega B, domanda di ripescaggio corredata da due fideiussioni bancarie, una di ottocentomila euro e la seconda di un milione di euro, con in aggiunta un assegno circolare del valore di un milione di euro quale contributo straordinario in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Foto: logo Foggia