Il Foggia protesta contro l’arbitro Bonacina dopo la gara con il Lecco. Errore dei tifosi che insultano sui social un omonimo

Il Foggia sta protestando con veemenza dopo la finale di andata dei playoff di Serie C, con il Lecco che ha vinto 2-1 allo Zaccheria. Foggia che ha protestato aspramente contro l’arbitro, Kevin Bonacina, per alcune scelte arbitrali, come un presunto rigore non fischiato ai satanelli e altre decisioni. Bonacina, di Bergamo, a pochi chilometri da Lecco, aveva già fatto storcere il naso al momento della designazione.

I tifosi del Foggia hanno intercettato il fischietto su facebook, insultandolo e minacciandolo dopo la direzione arbitrale. Clamorosamente, però, si trattava di un omonimo.

Il ragazzo, Kevin Bonacina, anche spaventato dai commenti, ha scritto un post, dove spiega: “Ragazzi non faccio l’arbitro, sono un metalmeccanico. Mi dispiace per il Foggia ma non sono io”.