Il Foggia perde a Cerignola: pullman assaltato con pietre e spranghe al rientro allo Zaccheria

Tensione nella nottata a Foggia, davanti allo stadio Zaccheria: all’arrivo del pullman della squadra rossonera, che rientrava da Cerignola, dopo la sconfitta per 4 a 1 nel derby valido per l’andata dei play-off, un gruppo di tifosi ha preso d’assalto il mezzo della squadra, lanciando contro i vetri bastoni, pietre e qualche fumogeno. Il mezzo è stato danneggiato, rotto anche un finestrino, anche se non c’è stato alcun ferito.