Il Fluminense vince la Libertadores. Marcelo: “E’ il titolo più importante della mia carriera”

Il Fluminense batte 2-1 al Maracanà il Boca Juniors, vincendo la Copa Libertadores.

Marcelo, che è tornato in estate al club che lo ha lanciato, ha così parlato a fine gara in conferenza stampa: “Il Real Madrid deve capirmi: questo è il titolo più importante della mia carriera perché questo è il club che mi ha cresciuto e mi ha lanciato. Non c’è niente di più gratificante, non ha prezzo”.

Foto: twitter Fluminense