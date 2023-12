Il figlio di Pelè: “Santos e Nazionale brasiliana. Se mio padre fosse stato qui sarebbe molto triste”

Il figlio di Pelé, Edinho, ha parlato a un canale brasiliano, raccontando della crisi del Brasile e del Santos di suo padre, retrocesso per la prima volta in Seconda Divisione nella sua storia.

Queste le sue parole: “Questa crisi non è apparsa da un giorno all’altro, ci sono problemi importanti e complessi. Stiamo vivendo un declino. Abbiamo ancora grandi giocatori, ma in passato avevamo più giocatori di alto livello di oggi. Non c’è dubbio che se mio padre fosse stato qui quest’anno, sarebbe stato molto triste. Purtroppo non è una sorpresa. Chiunque abbia seguito la vita quotidiana del club avrebbe potuto prevedere un simile scenario, ed è quello che è successo. Era eccezionale, ci manca molto. Ha portato il nome del nostro Paese attraverso il calcio, cosa di cui siamo molto orgogliosi”.

Foto: Instagram Pelè