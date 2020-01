Giuseppe Barone al Perugia, ci siamo. L’esterno sinistro, figlio del dirigente della Fiorentina Joe Barone, è praticamente un nuovo calciatore del club umbro. Il classe 1998, giunto in Italia dal New York Cosmos, ha superato il periodo di prova e ora è pronto a mettersi a disposizione di Cosmi. In alto la foto che immortala Barone junior in compagni del presidente Santopadre.