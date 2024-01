Il figlio di Gigi Riva: “Condoglianze a tutti voi. È andato via un uomo voluto bene da chiunque”

Il figlio di Gigi Riva, Andrea, ha voluto ringraziare tutto il popolo cagliaritano accorso da ieri pomeriggio per salutare un’ultima volta Rombo di Tuono. Ieri, durante la camera ardente, ha voluto ringraziare e stringere la mano a tutti i presenti, finendo per porgere le condoglianze ad un popolo rimasto orfano del suo mito. Le parole durante la messa: “Grazie a tutti, specie per la camera ardente. Abbiamo cercato di stringere la mano a tutti. Era un grande uomo per loro, prima di un grande calciatore. Non è andato via solo mio papà o un nonno, ma un uomo voluto bene da tutti. La gente che gli ha dato una famiglia, qualcosa che non aveva quando era arrivato. Volevo fare le condoglianze anche a voi. Noi ci siamo goduti di più papà, so che non saperlo ai soliti posti era un problema l’ultimo periodo”.

Foto: Instagram Cagliari