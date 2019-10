Certe volte, in un momento di crisi come quello del Milan, ci vorrebbe buon senso e buon gusto, a maggior ragione se in qualche modo sei coinvolto. Rafel Boban, figlio del dirigente rossonero Zvonimir Boban, ha preferito utilizzare una storia Instagram per rivolgere un pesante attacco a Marco Giampaolo. Questo il testo: “Il Milan ha tanti giocatori di qualità, il problema è l’allenatore”.

Foto: Milan Twitter