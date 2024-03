Il figlio di Barone: “Si muore quando qualcuno fa il tuo nome per l’ultima volta. Se questo è vero, mio padre sarà immortale”

Pietro Barone, figlio di Joe, nel corso del funerale che si è svolto questo pomeriggio a New York, ha preso la parola ed ha pronunciato queste parole commoventi nei confronti del padre: “Dicono che si muoia due volte. Una volta quando si smette di respirare e una seconda volta, un po’ più tardi, quando qualcuno dice il tuo nome per l’ultima volta. Se questo è vero, mio padre sarà immortale”. Anche la figlia Gabriella, ha parlato cosi: “Papà per me sarai sempre il mio compagno di ballo, non ti dimenticheremo mai, farò io ogni mattina il cappuccino alla mamma”

Foto: Instagram Barone