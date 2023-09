Il Feyenoord dilaga sull’Ajax. I tifosi lancieri lanciano di tutto in campo. “De Klassieker” sospeso

Il“De Klassieker”, la grande classica tra i club più blasonati del paese, l’Ajax e il Feyenoord diq uesto pomeriggio, prometteva grande spettacolo in campo e sugli spalti. La gara è durata solo un tempo, con il punteggio di 3-0 per il Feyenoord in trasferta.

I tre gol in successione del Feyenoord in poco più di mezz’ora hanno reso incandescente la situazione. In tutti i sensi. Prima la doppietta di Gimenez, poi la terza rete di Paixao hanno scatenato la rabbia dei sostenitori dell’Ajax, che hanno iniziato a lanciare in campo di tutto. Fuochi d’artificio, fumogeni, bicchieri di plastica, bottiglie. Faticosamente, poi, le due squadre hanno portato a termine il primo tempo. Le tensioni, però, sono riprese all’inizio del secondo tempo. Dopo 13 minuti un nuovo fitto lancio di fuochi pirotecnici l’abitro ha decretato il definitivo rinvio del match. Probabilmente finirà 0-3 a tavolino, punteggio che tra l’altro, con cui gli ospiti stavano dominando la gara.

Foto: twitter Ajax