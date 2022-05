Il Feyenoord annuncia: “L’89% dei biglietti acquistati da tifosi albanesi”

A poche settimane dalla finale di Tirana, il Feyenoord ha reso noto un comunicato inerente alla situazione legata ai biglietti della partita contro la Roma, e recita quanto segue: “La UEFA si è messa in contatto col Feyenoord questa mattina. Nel colloquio, la federazione europea si è scusata per il fatto che ieri sul sito web dell’UEFA l’orario di inizio della vendita degli 8.500 biglietti disponibili c’era scritto fosse alle 14:00, mentre sarebbe dovuto essere alle 12:00. Di conseguenza, ieri i tifosi olandesi hanno potuto prendere parte alla vendita. Il Feyenoord si è subito rivolto all’UEFA per lamentarsi di quanto accaduto e chiedere di rifare da capo la procedura di vendita. un problema dell’associazione europea e il Feyenoord non ravvede nessuna possibilità di poterlo far valere dopo essersi confrontato con esperti sull’argomento. Secondo la UEFA, alla fine, l’89% dei biglietti è andato ad acquirenti albanesi e l’11% ad acquirenti da un totale di altri 20 paesi”

Foto: Sito ufficiale Feyenoord